У Кіровоградській області 43 медики заразилися коронавірусом

У Кіровоградській області з 106 випадків зараження коронавірусом COVID-19 43 випадки зафіксовані у медпрацівників.

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Як повідомив у Facebook глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, 8 заражених медиків працюють у Кіровоградській обласній лікарні, 20 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 4 – в Центральній міській лікарні в Кропивницькому, 6 – у приватній клініці, 1 медпрацівник онкоцентру, 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини, 1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги та 2 працівниці аптеки.

Андрій Балон

Всього в області сталося 6 летальних випадків серед інфікованих пацієнтів.

У 41 людини хвороба протікає в легкій формі, вони лікуються амбулаторно. 59 хворих були госпіталізовані, з них 7 знаходяться у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 334 медиків.

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