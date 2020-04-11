Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Кіровоградській області 43 медики заразилися коронавірусом

3.4т
Читати матеріал російською

У Кіровоградській області з 106 випадків зараження коронавірусом COVID-19 43 випадки зафіксовані у медпрацівників.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив у Facebook глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, 8 заражених медиків працюють у Кіровоградській обласній лікарні, 20 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 4 – в Центральній міській лікарні в Кропивницькому, 6 – у приватній клініці, 1 медпрацівник онкоцентру, 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини, 1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги та 2 працівниці аптеки.

Андрій Балон

Андрій Балон

Всього в області сталося 6 летальних випадків серед інфікованих пацієнтів.

У 41 людини хвороба протікає в легкій формі, вони лікуються амбулаторно. 59 хворих були госпіталізовані, з них 7 знаходяться у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 334 медиків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кропивницький
Теги
лікарі вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
37
Смішно
30
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги