У Кирилівці помітили відразу два смерчі. Відео

Дарина Дурова Суспільство 00:18, 11.07.2020 Оновлено: 00:21, 11.07.2020

Біля курортного селища Кирилівка Запорізької області помітили два смерчі, які зависли над полем.

Незвичне природне явище на косі Пересип зняли на камеру місцеві жителі. Ролик був опублікований 10 липня на YouTube-каналі РІА "Мелітополь" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Смерчі утворилися в полі майже одночасно, один був трохи більшим за інший.

На записі очевидця видно, що смерчі практично зависли в полі на одному місці.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Черкаській області в селі Васютинці місцеві жителі помітили рідкісний смерч роду лендспаут (landspout). Він утворюється на стадії зростання в купчасті хмари.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Украина должна окружить себя базами НАТО по всему периметру

Данілов категорично висловився про подачу води у Крим і назвав умову

Перед переїздом Зеленського на ремонт "дачі Ющенка" витратили 300 тисяч із держбюджету, - ЗМІ

Угорщину запідозрили в "тихій" окупації України

Зеленський переїхав жити на держдачу і поскаржився на високосний рік: українці відреагували