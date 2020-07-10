У Кирилівці помітили відразу два смерчі. Відео

Біля курортного селища Кирилівка Запорізької області помітили два смерчі, які зависли над полем.

Незвичне природне явище на косі Пересип зняли на камеру місцеві жителі. Ролик був опублікований 10 липня на YouTube-каналі РІА "Мелітополь" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Смерчі утворилися в полі майже одночасно, один був трохи більшим за інший.

На записі очевидця видно, що смерчі практично зависли в полі на одному місці.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Черкаській області в селі Васютинці місцеві жителі помітили рідкісний смерч роду лендспаут (landspout). Він утворюється на стадії зростання в купчасті хмари.