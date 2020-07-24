У Кирилівці хлопець побив поліціянта в нічному клубі: той перевіряв дотримання карантину

У Кирилівці Запорізької області затримали молодика, який побив співробітника поліції, що перевіряв дотримання карантинних обмежень в одному з нічних клубів міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області. Інцидент трапився 24 липня, близько п'ятої години ранку. Згідно з повідомленням поліції їхньому співробітнику було доручено перевіряти дотримання карантину в кафе і клубах.

Під час виконання своєї роботи його побив 22-річний хлопець. У результаті поліціянту знадобилася медична допомога і він сам звернувся в лікарню.

Правоохоронці знайшли нападника. Ним виявився житель Дніпра. Молодому чоловікові тепер ставлять у провину насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Нині вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру й обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві хуліган намагався скинути з даху ринку поліціянта, який приїхав його втихомирити.