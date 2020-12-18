У Київському університеті культури відкрили 'Міжнародний центр інноваційних технологій'

Знакова подія відбулася на факультеті дистанційного навчання Київського університету культури – відкриття "Міжнародного центру інноваційних технологій".

Основна мета центру – підвищення якості та ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних технологій для дистанційного та змішаного навчання, розробка екосистеми підвищення цифрової компетентності викладачів і студентів.

Центр обладнано новітнім високотехнологічним устаткуванням провідних світових виробників мультимедіа.

Присутні на відкритті представники професорсько-викладацького складу університету та в онлайн-режимі студенти радо вітали один одного оплесками з нагоди презентації.

"Міжнародний центр інноваційних технологій" урочисто відкрили почесний президент Університету культури, професор Михайло Поплавський та декан факультету дистанційного навчання, професор Олена Чайковська.

"Сьогодні епохальна подія для Київського університету культури. Ми відкриваємо "Міжнародний центр інноваційних технологій". Це ще один крок до створення віртуального університету! Впевнений, "Міжнародний центр інноваційних технологій" буде сприяти доступності та ефективності освіти для молоді, її готовності до використання цифрових можливостей в життєдіяльності, вдосконаленню навчально-виховного процесу, подальшій модернізації, реформуванню, трансформації Університету культури та входженню його в міжнародний цифровий освітній простір", – сказав Михайло Поплавський.

Варто зазначити, Київський університет культури у складі консорціуму українських та європейських закладів вищої освіти реалізує проєкт міжнародної програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ за напрямом КА2 "Розвиток потенціалу вищої освіти "Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян" (dComFra)". Участь у проєкті дозволяє вдосконалювати цифрові компетентності викладачів та студентів університету, сприяє втіленню концепції розвитку цифровізації освіти за допомогою інноваційних ініціатив, що відповідають вимогам цифрового суспільства та європейським стандартам.

Олена Чайковська зазначила, що факультет дистанційного навчання забезпечує розвиток освітнього цифрового середовища університету шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів для онлайн-навчання. Відкриття "Міжнародного центру інноваційних технологій" сприятиме якісним змінам у парадигмах викладання, навчання, наукових комунікацій університету як у вітчизняному цифровому освітньому просторі, так і міжнародному. Це підтримка розвитку високоефективної цифрової освітньої екосистеми, що надає розширений доступ до якісної, доступної, інклюзивної цифрової освіти з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання.

"Міжнародний центр інноваційних технологій" Київського університету культури - це створення віртуального університету майбутнього.