У Києві затримали відому волонтерку: перші подробиці

У Києві затримали відому військову медикиню та волонтерку Юлію Кузьменко.

Про це у Facebook написав її адвокат Влад Добош. За його словами, їй інкримінують умисне вбивство.

"Затримано Юлію Кузьменко у підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікарку, волонтерку! Їду до неї додому, має бути обшук! Це пісєц", – написав адвокат.

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

За словами керівниці спільноти "Небесна сотня" Аліни Бондар, Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Як вона написала на своїй сторінці у Facebook, зараз ще тривають обшуки у щонайменше чотирьох осіб.

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві Facebook\Юлія Кузьменко

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!