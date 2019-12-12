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12 грудня • оновлено в 17:19
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/ Суспільство

У Києві затримали відому волонтерку: перші подробиці

22.6т
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У Києві затримали відому військову медикиню та волонтерку Юлію Кузьменко.

Про це у Facebook написав її адвокат Влад Добош. За його словами, їй інкримінують умисне вбивство.

"Затримано Юлію Кузьменко у підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікарку, волонтерку! Їду до неї додому, має бути обшук! Це пісєц", – написав адвокат.

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

За словами керівниці спільноти "Небесна сотня" Аліни Бондар, Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Як вона написала на своїй сторінці у Facebook, зараз ще тривають обшуки у щонайменше чотирьох осіб.

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Юлію Кузьменко затримали у Києві

Facebook\Юлія Кузьменко

Новини
"Дитячий лікар убив Шеремета? Це маячня!" – адвокат розкрив подробиці

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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Автор
Гліб Іванов
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёр человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. нет коментариев
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васильевич василий
васильевич василий
Сенцов тоже . ??
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Буквально час назад, написал что попробуют свалить или повесить на АТОшников и вот вам пожалуйста! Теперь посмотрят как отреагирует суспильство и потом, если выйдет как они хотят, начнутся репрессии против патриотов! Заметьте,выбрали самых безобидных на мой взгляд, ну будем посмотреть...
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