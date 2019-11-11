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11 листопада • оновлено в 12:43
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У Києві "замовили" вбивство співробітника дитячого клубу: розкриті подробиці гучної спецоперації

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У Києві Служба безпеки України запобігла замовленому вбивству адміністратора дитячого освітнього клубу.

Як повідомила пресслужба відомства, в СБУ надійшла інформація, що місцева підприємниця, яка займається валютними операціями і орендою нерухомості, шукає кілера (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

Жінка хотіла "замовити" жительку Київської області через суперечку про право власності на нерухомість. За вбивство підприємниця пропонувала $10 тис.

У Києві "замовили" вбивство співробітника дитячого клубу: розкриті подробиці гучної спецоперації

ssu.gov.ua

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Для запобігання вбивства правоохоронці вивели жінку на підставного виконавця замовних вбивств. Замовниця передала "кілеру" аванс $4 тис. І обговорила з ним деталі злочину.

СБУ інсценувала вбивство в лісі і надала підприємниці постановочні фото. Жінку затримали після звіту по імітованому вбивству і передачі решти $6 тис.

Відкрито кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Замовниці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

У Києві "замовили" вбивство співробітника дитячого клубу: розкриті подробиці гучної спецоперації

ssu.gov.ua

У Києві "замовили" вбивство співробітника дитячого клубу: розкриті подробиці гучної спецоперації

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, СБУ викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубану деревину.

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