У Києві "замовили" вбивство співробітника дитячого клубу: розкриті подробиці гучної спецоперації

У Києві Служба безпеки України запобігла замовленому вбивству адміністратора дитячого освітнього клубу.

Як повідомила пресслужба відомства, в СБУ надійшла інформація, що місцева підприємниця, яка займається валютними операціями і орендою нерухомості, шукає кілера (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

Жінка хотіла "замовити" жительку Київської області через суперечку про право власності на нерухомість. За вбивство підприємниця пропонувала $10 тис.

ssu.gov.ua

Для запобігання вбивства правоохоронці вивели жінку на підставного виконавця замовних вбивств. Замовниця передала "кілеру" аванс $4 тис. І обговорила з ним деталі злочину.

СБУ інсценувала вбивство в лісі і надала підприємниці постановочні фото. Жінку затримали після звіту по імітованому вбивству і передачі решти $6 тис.

Відкрито кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Замовниці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, СБУ викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубану деревину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся