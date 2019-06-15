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У Києві зафіксували критичне забруднення повітря: що відбувається

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Жителів Києва попередили про критичний рівень забруднення повітря в деяких районах столиці.

Така ситуація склалася через сильну спеку в місті, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що з 8 червня в столиці спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

У Києві зафіксували критичне забруднення повітря

У Києві зафіксували критичне забруднення повітря

itc.ua

"Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ", — йдеться в повідомленні.

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Сталі недавно в Києві метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (жаркий характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) втримаються в Києві до 18 червня. Це призведе до подальшого накопичення забруднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав невтішний прогноз про те, коли спаде спека в Україні.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
погодаЕкологія
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Andreeva Galina
Andreeva Galina
При этом полностью отсутствует экологический контроль транспорта. Ездила сегодня по городу. в течение 2 часов насчитала до 10 машин, которые оставили после проезда облако черного дыма. В остальном это транспорт сл старыми дизельными двигателями, проезд которых в городе давно должен был быть запрещен.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да кому это интересно? Давай лучше про пустующие пляжи Крыма!!!
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