У Києві зафіксували критичне забруднення повітря: що відбувається

Жителів Києва попередили про критичний рівень забруднення повітря в деяких районах столиці.

Така ситуація склалася через сильну спеку в місті, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що з 8 червня в столиці спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

У Києві зафіксували критичне забруднення повітря itc.ua

"Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ", — йдеться в повідомленні.

Сталі недавно в Києві метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (жаркий характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) втримаються в Києві до 18 червня. Це призведе до подальшого накопичення забруднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав невтішний прогноз про те, коли спаде спека в Україні.

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