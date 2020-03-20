У Києві заблокували діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого "русского міра".

Як сказано на сайті пресслужби Служби безпеки України, мешканець столиці встановив зв'язок із проросійським громадським рухом, який використовується спецслужбами РФ для ведення інформаційної війни проти нашої держави.

За завданням кураторів він розміщував у мережі Інтернет матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні. За проведену роботу агітатор отримував кошти на банківські картки фінансових установ РФ.

У Києві заблокували сепаратистського інтернет-агітатора

За результатами процесуальних заходів правоохоронці виявили матеріали, що підтверджують зв'язок інтернет-пропагандиста з проросійськими громадськими об’єднаннями, банківськими установами РФ, а також журналістське посвідчення одного з російських видань.

Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ з'ясовуватиме, хто стоїть за поширенням фейків про те, що в небі над Києвом вертольоти нібито розпилюватимуть хімічні речовини для дезінфекції від коронавірусу.

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