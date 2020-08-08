У Києві за добу виявили 200 хворих на COVID-19: озвучено антирекордні дані

Ярослав Маркін Кияни 10:14, 8.08.2020 Оновлено: 10:24, 8.08.2020

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 200 мешканців. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян.

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Про це у суботу, 8 серпня, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram. На сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

  • 99 жінок віком від 18 до 85 років

  • 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв

  • 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. В Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки.

"Вірус ближче, ніж багатьом здається. Тому, не будьте легковажними й не нехтуйте правилами!" – закликав мер.

У Києві за добу виявили 200 хворих на COVID-19: Кличко озвучив рекордні дані
Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 8 серпня, в Україні офіційно підтверджено 70 750 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 489 – виявлено за минулу добу, що стало четвертим поспіль антирекордом щодо добового приросту.

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