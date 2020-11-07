У Києві влаштували автопробіг до будинку голови КСУ: всі деталі, фото і відео

У суботу, 7 листопада, активісти влаштували автопробіг до будинку голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Як повідомляється на сторінці події в Facebook, акцію "Тупицький – вали до Ростова!" організували Центр протидії корупції та Автомайдан (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку активісти зібралися біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, а потім рушили до будинку голови КСУ під Києвом.

Як повідомляє "Суспільне", в акції взяли участь близько 30 автомобілів. На машини встановили імпровізовану шибеницю та невеличку гармату.

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24tv.ua

Facebook Віталія Шабуніна

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Біля будинку Тупицького поліція у гучномовець закликала дотримуватися порядку. Відбулися сутички, в яких брав участь колишній народний депутат Володимир Парасюк.

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