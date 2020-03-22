У Києві зафіксовано 20 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19, 14 з яких прилетіли одним літаком рейсом із Женеви.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. При цьому речниця Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Валерія Сало повідомила трохи раніше про 14 із них, передає "Громадське".

За її словами, 14 випадків інфікування виявили в Києві, один у Львові та один на Київщині.

У Києві зафіксовано 14 нових випадків зараження коронавірусом

Сало також пояснила, що всі 14 випадків, виявлених у Києві – це пасажири одного літака, який прилетів із Женеви.

При цьому співробітник київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак, повідомив журналістам, що більшість нових інфікованих перебуває на самоізоляції і почувається нормально. Відзначається, що всі вони повернулися з подорожей в Іспанію, Німеччину, Швецію й Об'єднані Арабські Емірати. Ще 3 відпочивали на курорті Куршавель у Франції.

Так, з огляду на офіційні дані Міністерства охорони здоров'я, ситуація в столиці й області виглядає так: Київ – 29 випадків захворювання, Київська область – 5.

Що стосується статистики по інших областях:

Чернівецька область – 25 випадків захворювання;

Житомирська – 2;

Дніпропетровська – 2;

Івано-Франківська – 5;

Львівська – 2;

Тернопільська – 1;

Донецька – 1;

Черкаська – 1.

Статистика по Україні МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 16 осіб і тепер становить 73 людини.

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