У Києві вишикувалися величезні черги охочих здати тест на COVID-19. Фотофакт

Таша Адамович Кияни 10:54, 9.11.2020 Оновлено: 11:27, 9.11.2020

Після повідомлень про зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Києві біля лабораторії за адресою: просп. Маяковського, 5 збільшилися черги з охочих зробити тест.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL. Великі черги можна побачити тут кілька разів на тиждень (щоби подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 9 листопада одна з них розтяглася приблизно на 100 метрів. Люди переважно були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Хоча деякі охочі пройти тестування носили маски неправильно.

Варто зазначити, що в жителів найближчих до лабораторії будинків є претензії до відвідувачів. Вони обурені хаотичним паркуванням машин, особливо коли водії паркуються прямо на зеленій зоні.

Кількість охочих здати тест на коронавірус до Києва значно збільшилась
obozrevatel
Переважно люди в черзі були в масках
obozrevatel
Мешканці прилеглих будинків незадоволені неправильною парковкою відвідувачів
obozrevatel
Місцеві незадоволені великою кількістю машин
obozrevatel
Черга в лабораторію розтяглася на сотню метрів
obozrevatel
Здебільшого люди дотримувалися соціальної дистанції
obozrevatel

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні собівартість тесту на коронавірус становить від 260 до 700 грн. Водночас лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.

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