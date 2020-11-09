У Києві вишикувалися величезні черги охочих здати тест на COVID-19. Фотофакт

Після повідомлень про зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Києві біля лабораторії за адресою: просп. Маяковського, 5 збільшилися черги з охочих зробити тест.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL. Великі черги можна побачити тут кілька разів на тиждень (щоби подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 9 листопада одна з них розтяглася приблизно на 100 метрів. Люди переважно були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Хоча деякі охочі пройти тестування носили маски неправильно.

Варто зазначити, що в жителів найближчих до лабораторії будинків є претензії до відвідувачів. Вони обурені хаотичним паркуванням машин, особливо коли водії паркуються прямо на зеленій зоні.

Кількість охочих здати тест на коронавірус до Києва значно збільшилась obozrevatel

Переважно люди в черзі були в масках obozrevatel

Мешканці прилеглих будинків незадоволені неправильною парковкою відвідувачів obozrevatel

Місцеві незадоволені великою кількістю машин obozrevatel

Черга в лабораторію розтяглася на сотню метрів obozrevatel

Здебільшого люди дотримувалися соціальної дистанції obozrevatel

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні собівартість тесту на коронавірус становить від 260 до 700 грн. Водночас лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.