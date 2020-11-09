У Києві вишикувалися величезні черги з охочих здати тест на COVID-19. Фотофакт

Таша Адамович
Таша Адамович
Кияни
4,4 т.

  • За 8 листопада коронавірусом у столиці заразилися 748 осіб

  • У Київській області зафіксували 590 нових заражених

  • Усього в Києві інфіковано 44 920 осіб, в області – 20 410

На Троєщині помітили величезну чергу з охочих здати тест на коронавірус

Після повідомлень про зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Києві біля лабораторії за адресою: просп. Маяковського, 5 збільшилися черги з охочих зробити тест.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL. Великі черги можна побачити тут кілька разів на тиждень (щоби подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 9 листопада одна з них розтяглася приблизно на 100 метрів. Люди переважно були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Хоча деякі охочі пройти тестування носили маски неправильно.

Варто зазначити, що в жителів найближчих до лабораторії будинків є претензії до відвідувачів. Вони обурені хаотичним паркуванням машин, особливо коли водії паркуються прямо на зеленій зоні.

Кількість охочих здати тест на коронавірус до Києва значно збільшилась
Переважно люди в черзі були в масках
Мешканці прилеглих будинків незадоволені неправильною парковкою відвідувачів
Місцеві незадоволені великою кількістю машин
Черга в лабораторію розтяглася на сотню метрів
Здебільшого люди дотримувалися соціальної дистанції

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні собівартість тесту на коронавірус становить від 260 до 700 грн. Водночас лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.

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