У Києві вишикувалися величезні черги з охочих здати тест на COVID-19. Фотофакт

Після повідомлень про зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Києві біля лабораторії за адресою: просп. Маяковського, 5 збільшилися черги з охочих зробити тест.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL. Великі черги можна побачити тут кілька разів на тиждень (щоби подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, 9 листопада одна з них розтяглася приблизно на 100 метрів. Люди переважно були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Хоча деякі охочі пройти тестування носили маски неправильно.

Варто зазначити, що в жителів найближчих до лабораторії будинків є претензії до відвідувачів. Вони обурені хаотичним паркуванням машин, особливо коли водії паркуються прямо на зеленій зоні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні собівартість тесту на коронавірус становить від 260 до 700 грн. Водночас лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.