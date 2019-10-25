У Києві викрили точку незаконного видобутку піску біля відомого ЖК: усі подробиці

Активісти "Стоп корупції" виявили нову точку незаконного видобутку піску на Київщині. Вона розташована у Голосієвському районі столиці, поблизу річки Коник.
Про це повідомили на Facebook-сторінці "Стоп корупції". Піщані браконьєри захопили ділянку у більш ніж 1 гектар (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).
На ній встановлені два земснаряди для намиву піску. Точка незаконного видобутку піску з'явилася поблизу котеджного містечка "Коник". Представники забудовника відхрещуються від кар'єра.
У Голосієвському районі Києва виявили незаконний видобуток піску
"Мені невідомо, чи займаються, чи не займаються тими видами діяльності, які ви озвучили, і якщо займаються, то хто. ЖК "Коник" володіє та користується своєю земельною ділянкою згідно з договором оренди. І ніяких інших дій він не вчиняє", – заявив представник забудовника ЖК В'ячеслав Шумський.
Однак, як заявили активісти, електромережа від земснарядів веде просто до котеджного містечка "Коник".
Нині легальність робіт з намиву піску з'ясовує поліція.
Як писав OBOZREVATEL, у КП "Плесо", яке займається утриманням та експлуатацією земель водного фонду Києва, повідомили, що нічого не знають про незаконних копачів піску поблизу річки Коник.
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