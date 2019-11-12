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12 листопада • оновлено в 11:19
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У Києві відомому автогонщику розбили унікальну машину: момент потрапив на відео

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Волонтеру і автогонщикуОлексію Мочанову розбили унікальний автомобіль Lincoln Conti Mark VI 1983 року випуску.

Як написали у співтоваристві Los Solomas, ДТП сталася 1 листопада на Солом'янській площі. Автомобіль Лінкольн був припаркований біля дороги (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Невідомий вирішив розвернутися через подвійну суцільну не доїхавши 150 метрів до розвороту. У результаті, він не вписався в поворот і врізався у двері унікальному авто.

Після інциденту авто зникло з місця події і водій, що втік, так і не з'явився.

Олексію Мочанову розбили унікальний Lincoln Conti Mark VI

Олексію Мочанову розбили унікальний Lincoln Conti Mark VI

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Сам Мочанов на своїй Facebook-сторінці показав відео інциденту. Він зазначив, що автомобіль сильно пошкоджений, якщо врахувати вагу і "глибину" двері. Також гонщик додав, що винуватця аварії зняли камери відеоспостереження. Він закликав його не ховатися.

"Тебе, кретин, як на долоні зняли кілька камер зовнішнього спостереження, включаючи камери з житлового комплексу, диппідприємства, банку - все в момент зіткнення.

І ще ти потрапив в кадр зі збільшенням номера в момент від'їзду, коли ти, втративши елементи бампера, включаючи чорну кришку омивача фар, навіть не вийшовши з машини, здав задом і виїхав за Солом'янської вниз, назустріч камерам ще одного житлового комплексу, Привату і Євролаб", - написав Мочанов.

Як писав OBOZREVATEL, український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, 23 травня став жертвою злодіїв у Києві - у нього пограбували автомобіль.

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Особа
Олексій Мочанов
Місце
Україна Київ
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
То не тесла случайно была с нелохом42?
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