У Києві відкрили меморіальну дошку в пам'ять про Гонгадзе і показали унікальні кадри про нього

До 20 річниці вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе в Києві відкрили меморіальну дошку, а Радіо Свобода випустило відеоподкаст з унікальними кадрами, оцифрованими вперше.

Журналісти Радіо Свобода отримали ексклюзивні відеоматеріали від дружини загиблого – Мирослави Гонгадзе. Це кадри з її власного архіву, які вперше були оцифровані цього року (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Вони стали частиною відеофільму "Гія: невідома історія Георгія Гонгадзе", створеного спеціально до роковин вбивства журналіста.

Це історія про життя Гонгадзе, яку розповіли його близькі, друзі та колегами: про успіхи та невдачі, його непростий характер і сміливість.

Мирослава Гонгадзе в Facebook подякувала колегам за відеоподкаст.

"Одіна з кращих історій про Гію", – написала вона.

Крім того, 16 вересня в Києві на фасаді Національної спілки журналістів урочисто відкрили меморіальну дошку Герою України, журналісту Георгію Гонгадзе.

З відкриття цієї меморіальної дошки в Києві розпочинається тиждень пам'яті українських журналістів, які загинули під час виконання професійного обов'язку.

Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш, робота узгоджена з сім'єю журналіста, зокрема з дружиною Мирославою Гонгадзе.

Український журналіст Георгій Гонгадзе зник рівно 20 років тому. 16 вересня 2000 року він пішов з роботи, але додому так і не повернувся.

У день пам'яті журналіста OBOZREVATEL нагадав історію вбивства, яке шокувало Україну.