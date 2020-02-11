У Києві відбудеться пресконференція щодо трагедії українського літака в Ірані: деталі

Благодійний фонд "Безпечне небо", створений для допомоги родинам жертв авіакатастроф, 12 лютого проведе пресконференцію щодо трагедії “Боїнг 737" авіакомпанії МАУ, який був збитий іранськими ракетами у Тегерані.

Зустріч відбудеться о 16.00 в інформаційному агентстві УНІАН.

"Трагедія пасажирського лайнера авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, рейс PS-752, збитого зенітними ракетами в небі над Тегераном 8 січня 2020 року, глибоко вразила та сколихнула не лише українське суспільство, а й дуже багатьох людей по всьому світі", – йдеться у пресрелізі.

В організації зауважили, що небайдужі представники громадянського суспільства, шоу-бізнесу, митці та політики України об’єднали зусилля для створення благодійного фонду "Безпечне небо". Всі кошти, пожертвувані на рахунок фонду підтримки загиблих в іранській авіакатастрофі українців, будуть використані на спорудження меморіалу в аеропорту “Бориспіль” неподалік від VIP Lounge терміналу D та розподілені рівними частками між 11 родинами.

Окрім цього, пріоритетними напрямками благодійного фонду стануть:

ініціатива ухвалення нових процедур безпомилкової ідентифікації пасажирських літаків, а також нових правил безпеки пасажирських авіаперельотів;

боротьба з дезінформацією та інформаційними спекуляціями;

консолідація зусиль міжнародної спільноти довкола актуальних питань безпеки пасажирських авіаперевезень.

"Благодійний фонд “Безпечне небо” також докладатиме максимуму зусиль для того, щоб у майбутньому подібні трагедії ніколи не повторювалися, а члени екіпажів і пасажири авіалайнерів почувалися на борту літаків безпечно", – зазначили в організації.

У пресконференції братимуть участь:

Модераторка: Катерина Одарченко – політична експертка, президентка Інституту демократії та розвитку “Polita”, членкиня Міжнародної асоціації IGAP;

Євгеній Дихне – президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”;

Ганна Міщенко – виконавча директорка "Благодійного фонду "Безпечне небо", засновниця Convergo та Celebrity Marketing;

Орест Сохар – журналіст, аналітик, шеф-редактор інтернет-холдингу "Oбозреватель";

Олег Маліневський – адвокат, Голова Комітету Асоціації адвокатів України із судової практики;

Гагік Нерсесян – фахівець у сфері банківського аудиту, бухгалтерського обліку та фінансового аудиту, засновник та партнер Baker Tilly Україна;

Кирило Шевченко – банкір, Голова Правління Укргазбанку.

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