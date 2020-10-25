Опитування Зеленського: в Києві голосують по кілька разів, беруть участь діти та іноземці

У Києві участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського, яке проводять 25 жовтня, можуть брати навіть іноземці та неповнолітні.

На своєму досвіді кореспондент OBOZREVATEL, підтвердив, що заповнювати "президентські" анкети можна по кілька разів як на одній, так і на декількох дільницях. Справа в тому, що волонтери не просять в учасників опитування ніяких документів і не цікавляться, чи заповнювали вони опитувальники до цього.

Із самими ж питаннями в людей виникають проблеми. У більшості – з п'ятим, який стосується Будапештського меморандуму. Допомогти волонтери опитуваним не мають права, оскільки це може вплинути на "волевиявлення людей". Водночас учасники опитування можуть пропустити ті пункти, які їм незрозумілі.

Волонтери, які беруть участь в опитуванні, не питають документи.

Проголосувати можна скільки завгодно разів.

Голосувати можуть навіть іноземці.

Деякі громадяни просто забирають листи з опитуванням і йдуть далі, не проголосувавши. Інші – вступають у суперечки з волонтерами, заявляючи, що їхня діяльність незаконна, а саме опитування непрозоре.

У людей виникають питання по суті опитування президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.

Також 25 жовтня розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.

У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента.

Поліція повідомила, що на Волині почали надходити скарги на законність проведення опитування.

Стало відомо, скільки заплатять волонтерам, які його проводять.