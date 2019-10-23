За побиття DZIDZIO судитимуть росіянина

У Києві судитимуть 24-річного громадянина Росії, який скоїв напад на українського попспівака DZIDZIO (Михайла Хому).

Як повідомила пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook, зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

У Києві судитимуть 24-річного громадянина Росії, який скоїв напад на DZIDZIO

"Упродовж тривалого часу зловмисники переховувалися від органів досудового розслідування. Однак за підсумками оперативно-розшукових заходів місцеперебування одного з підозрюваних було встановлено", — йдеться у дописі прокуратури.

Цим нападником виявився 24-річний громадянин Російської Федерації. Зазначається, що його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Обвинувальний акт щодо нього скеровано до Подільського райсуду Києва для розгляду по суті.

"Потерпілий нападника упізнав. Він не ховається від слідства. Обвинувальний акт отримав особисто, але вину (нині) не визнає", — зазначила у коментарі "УП" речниця відомства Надія Максимець.

Водночас місцеперебування інших осіб, причетних до побиття торік DZIDZIO, встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 28 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі напали на українського попспівака DZIDZIO. Артисту завдали тілесних ушкоджень, його доправили на обстеження до лікарні.

Українському співаку і шоумену Михайлу Хомі знадобилася тривала реабілітація після нападу на нього в Києві.

Потерпілий внаслідок побиття DZIDZIO заспівав вперше після того, як потрапив до лікарні. Музикант зазначив, що міг втратити слух.

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