У Києві школярі влаштували небезпечну розвагу на трамваї. Відео

Obozrevatel Суспільство 13:24, 20.10.2020 Оновлено: 13:47, 20.10.2020

У Києві школярі віком близько 10-12 років проїхалися на трамваї, причепившись до нього зовні.

Відео небезпечної розваги дітей зняли та виклали в соцмережу випадкові перехожі, повідомив Telegram-канал Kievmap (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На відео чутно, як жінка запитала в малолітніх порушників, чи можна показати відео з ними їхнім батькам. На це один із хлопчаків заявив, що можна, тому що його "мамка у фейсбуці не сидить".

Школярі-зачепери проїхалися на трамваї
Telegram Kievmap

Як повідомив OBOZREVATEL, у Києві 14-річний зачепер отримав удар струмом і важку травму, катаючись на даху поїзда. Лікарі діагностували в нього опіки 2-3 ступеня, обгоріло 50 відсотків тіла.

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