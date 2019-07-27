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У Києві пройшла Хресна хода на честь річниці хрещення Русі: всі подробиці

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У суботу, 27 липня, в Києві відбулася Хресна хода на честь 1031-річчя хрещення Київської Русі. Її проводила Українська православна церква Московського патріархату.

Правоохоронці пропускали усіх охочих до Володимирської гірки, однак перевіряли громадян, скануючи їх металошукачами, передають "Вести" (щоб подивитися фото і відео-трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

Офіційний початок було призначено на 13:00. До столиці приїхали делегації з усіх областей України. Прибули представники всіх 53 єпархій. З метою недопущення порушень під час релігійної ходи вірян, від ранку на Хрещатику чергувала велика кількість поліцейських.

Варто зазначити, що сьогодні пройшла перша Хресна хода, всього ж упродовж вихідних їх буде три. За інформацією патрульної поліції, як очікується, в Хресній ході вулицями столиці візьмуть участь понад 20 тис. вірян.

OBOZREVATEL вів для вас онлайн-трансляцію подій:

15:30 Хресна хода закінчилася.

15.22 Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ заявив що в Хресній ході взяли участь 300 тисяч чоловік.

14.49 У Лавру принесли 19 ікон і святинь, які будуть виставлені тут протягом кількох днів.

14:35 Колона наблизилася до Києво-Печерської лаври. Попереду їде шість автомбілей поліції.

14:10 Хресна хода йде по вулиці Грушевського.

14:00 Хресна хода спустилася на Європейську площу, найближча коротка зупинка буде біля пам'ятного знака героям Небесної сотні на вулиці Грушевського, де Митрополит Онуфрій провів панахиду.

13:53 Один з прихожан УПЦ МП Олександр заявив, що Томос про автокефалію Української православної церкви "скоро мине", оскільки це питання політики, а не віри.

13:47 Один з учасників мітингу Ярослав заявив, що бере участь у Хресній ході не перший рік. А прийняття Україною Томосу про автокефалію ніяк не вплинуло на його життя. "Як був православним - так і залишився", - сказав хлопець.

13:30 Розпочалася Хресна хода і паломники рушили з Володимирської гірки від пам'ятника князю Володимиру - в Києво-Печерську лавру. На чолі колони вірян йшли Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) митрополит Онуфрій, член Священного синоду Української православної церкви митрополит Антоній, низка архієреїв, а також українські політики Вадим Новинський і Юрій Бойко.

Хресна хода

Хресна хода

"Вести"

Хресна хода

Хресна хода

"Вести"

Хресна хода

Хресна хода

"Вести"

Хресна хода

Хресна хода

скріншот

13:25 Священнослужителі та прочани готуються почати Хресну ходу. У главу колони принесли святі мощі Володимира Хрестителя і чудотворні ікони.

12:50 прибув предстоятель Української православної церкви (УПЦ) митрополит Онуфрій в оточенні архієреїв. Також присутній український політик Юрій Бойко.

12:35 на Володимирській гірці з'явився лідер фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

12:00 Прибув член Священного синоду УПЦ МП митрополит Антоній і низка інших митрополитів.

11:20 На Володимирській гірці зібралися віруючі і священики УПЦ МП. Люди почали шикуватися в чергу до ікон і святих мощей.

Відео:

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Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Хресна хода 2019

Хресна хода 2019

"Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центр Києва стягнули додаткові наряди силовиків і посилили заходи безпеки у зв'язку з заходами на честь 1031-річчя хрещення Київської Русі.

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Особи
митрополит Онуфрій Юрій Бойко Вадим Новинський
Місце
Україна Київ
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Браво.Опускание на дно средневекового религиозного мракобесия по примеру рашки продолжается.Следующий акт целование костей почему то святых.Кстати в православии более 5000 святых.В том числе и Николай второй расстрелявший в 1905 году мирную деменстрацию.Единственный путь быть ближе к цивилизации это быть дальше от московии
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
В УКраїні ПІСЛЯ ТОМОСУ відбуласа поляризація-сильний вплив РПЦ досягає навіть Рівненської області і Хмельницьокої . Віруючі МП ще більше відчули себе приналежними до МП.Їх менше,але більш затяті. Тому під час виборів не спрацювала "ВІРА.Армія.Мова" ,бо в них ІНША ВІРА. Через це явище Духовного впливу Україна ще не відмобілізована проти зовнішнього ворога Московії. Тому в 17 столітті ми і не стали Державою.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
П'ята колона Москви на марше.
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