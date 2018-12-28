УПЦ МП провела збори: всі подробиці

У Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври 28 грудня відбулися збори духовенства Київської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Засідання очолив митрополит Онуфрій, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

У роботі зборів також брали участь керуючий справами митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні архієреї Київської єпархії, благочинні в місті Київ і Київській області, намісники і настоятельки монастирів, клірики Київської єпархії.

Перед засіданням Онуфрій разом із усіма присутніми підніс заупокійну молитву за покійними в 2018 році кліриками єпархії.

Роботу зборів митрополит почав доповіддю про життєдіяльність Київської єпархії за рік.

Також під час засідання усі присутні мали можливість отримати відповіді на актуальні питання церковного життя.

На завершення Онуфрій нагородив представників кліру, які відзначають ювілеї, орденами і звернувся до всіх зі словами настанови та поздоровлень з різдвяними святами.

Від імені священнослужителів Київської єпархії з наступаючими святами його привітав протоієрей Олександр Ричко, настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського.

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