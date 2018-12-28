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УПЦ МП провела збори: всі подробиці

29.7тЧитати матеріал російською

У Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври 28 грудня відбулися збори духовенства Київської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Засідання очолив митрополит Онуфрій, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

У роботі зборів також брали участь керуючий справами митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні архієреї Київської єпархії, благочинні в місті Київ і Київській області, намісники і настоятельки монастирів, клірики Київської єпархії.

УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці

Перед засіданням Онуфрій разом із усіма присутніми підніс заупокійну молитву за покійними в 2018 році кліриками єпархії.

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Роботу зборів митрополит почав доповіддю про життєдіяльність Київської єпархії за рік.

УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці

Також під час засідання усі присутні мали можливість отримати відповіді на актуальні питання церковного життя.

УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці
УПЦ МП провела збори: всі подробиці

На завершення Онуфрій нагородив представників кліру, які відзначають ювілеї, орденами і звернувся до всіх зі словами настанови та поздоровлень з різдвяними святами.

Від імені священнослужителів Київської єпархії з наступаючими святами його привітав протоієрей Олександр Ричко, настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
УкраїнаКиїв
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Может люди хотят слушать богослужения на русском языке так давайте лишим их этого права это насилие и действительно проявление национализма в извращенной форме
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
РПЦ не хочет именоваться русской церковью))))) это просто комедия. Русские попы обижаются что их называют русскими на ровне с педерастами
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Северин Віктор
Северин Віктор
Треба було підігнати автобуси)і вивести все те бородате і патлате бидло,привезти на вокзал,посадити безкоштовно на потяг до московії) і вивести до їхнього батька рогатого гундяя. Без права повернення,цим бісам ні чого робити в Україні.
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