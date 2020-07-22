У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

У середу, 22 липня, в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція протесту. Її учасники вимагали у МВС звернути увагу на можливу протиправну діяльність громадянина РФ Олександра Щипцова, який, за даними організаторів мітингу, може бути причетний до створення на території України організованого злочинного угруповання, що займається, зокрема, торгівлею наркотичними речовинами. Про вимоги протестувальників повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Ця акція, за словами її учасників, стала вже третьою спробою активістів звернути увагу на можливу протиправну діяльність пана Щипцова. За даними одного з організаторів заходу, адвоката Дмитра Кальонова, згаданий громадянин РФ користується підробленими документами відразу на кілька різних імен. На одне з них у 2014 році він отримав громадянство України. При цьому, на яких підставах пану Щипцову було надано громадянство, враховуючи, що він перебуває в міжнародному розшуку через порушені стосовно нього в РФ кримінальні справи за тяжкими статтями, – невідомо.

Адвокат Дмитро Кальонов

Крім того, Кальонов запевняє, що має докази скоєння паном Щипцовим злочинних дій на території України. Зокрема, він нібито створив тут ОЗГ, що займається продажем наркотичних засобів.

Також, за словами Кальонова, щодо Щипцова українськими правоохоронними органами було відкрито кілька кримінальних проваджень, однак їх розслідування з невідомих причин призупинено.

З вимогами розслідувати можливу протиправну діяльність Щипцова активісти двічі приходили під будівлю Офісу генеральної прокуратури, а також виходили на акцію в селищі під Києвом, де живе згаданий громадянин. З моменту останньої спроби домогтися відновлення активного розслідування в кримінальних провадженнях, де, за словами адвоката, фігурує Щипцов, минуло близько півтора місяця. Однак зрушень у розслідуванні досі немає.

"Фігуранти вказаної кримінальної справи як намагалися вирішити свої проблеми й питання через Генеральну прокуратуру, СБУ, через Міністерство внутрішніх справ, так і продовжують це робити", – заявив OBOZREVATEL один із учасників мітингу.

За підсумками акції її учасники передали керівництву МВС звернення з докладним описом свого бачення проблеми, а також зібраними аргументами, що свідчать про можливу причетність пана Щипцова до скоєння злочинів на території України.