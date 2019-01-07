Томос уже в Києві: онлайн-трансляція історичних богослужінь

У понеділок, 7 січня, у православних храмах Києва проходять Різдвяні богослужіння.
Зокрема, в Андріївській церкві, його очолив екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні – єпископ Іларіон, повідомляє прес-служба ПЦУ.
"Це перше богослужіння в Ставропігії – представництві Вселенського Патріарха Варфоломія в Києві після надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію", – сказано в повідомленні.
Андріївська церква
Інформатор
У Володимирському кафедральному соборі – до 12:30 триватиме божественна літургія; з 17:00 до 19:30 відбудеться вечірнє богослужіння. Проводить його почесний патріарх ПЦУ Філарет.
У Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі також проходить Різдвяна літургія.
Різдвяна літургія проходить і в Софійському соборі. Її проводить предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
У спільній молитві беруть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету міністрів України, народні депутати.
У храм Св. Софії митрополит Епіфаній і Порошенко урочисто внесли Томос про автокефалію православної церкви України.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій в суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.
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