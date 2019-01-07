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Томос уже в Києві: онлайн-трансляція історичних богослужінь

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У понеділок, 7 січня, у православних храмах Києва проходять Різдвяні богослужіння.

Зокрема, в Андріївській церкві, його очолив екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні – єпископ Іларіон, повідомляє прес-служба ПЦУ.

"Це перше богослужіння в Ставропігії – представництві Вселенського Патріарха Варфоломія в Києві після надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію", – сказано в повідомленні.

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Андріївська церква

Андріївська церква

Інформатор

У Володимирському кафедральному соборі – до 12:30 триватиме божественна літургія; з 17:00 до 19:30 відбудеться вечірнє богослужіння. Проводить його почесний патріарх ПЦУ Філарет.

У Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі також проходить Різдвяна літургія.

Різдвяна літургія проходить і в Софійському соборі. Її проводить предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У спільній молитві беруть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету міністрів України, народні депутати.

У храм Св. Софії митрополит Епіфаній і Порошенко урочисто внесли Томос про автокефалію православної церкви України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій в суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Постройте своему томосу мавзолей, и будет у вас свой Ленин
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
По самому пятачку-ХРЯСЬ!!!!!!!!)))
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
С почином вас , быдло хохложопое)))) Были патриархией стали митрополией))) Бугагагаг.. Дебилы сельские, теперь у турецкоподданного майоришки отсасывать будете и баблосы все туда заносить ))) Хохлы это самые тупые идиоты, которых мне доводилось встречать в жизни))))
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Стефан Мазепыч Бандершвайн, им не привыкать у стамбульцев отсасывать. Историческая память большая
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