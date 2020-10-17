У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео

У Києві на Майдані Незалежності 17 жовтня попрощалися з ветераном ООС Миколою Микитенком. Чоловік підпалив себе на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського і через кілька днів помер у лікарні.

Захід розпочався о 9:00 на Майдані. Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшло багато людей: ветерани ООС, рідні та близькі Микитенка, активісти і просто кияни. Фото та відео з місця події опублікували в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Прощання з ветераном пройшло на тому місці, де в ніч на 11 жовтня він вчинив самоспалення.

З Миколою Микитенком попрощалися в Києві. Nastka Fedchenko в Facebook

Прощання з ветераном на Майдані. Andriy Kozinchuk в Facebook

Дочка померлого Юлія Микитенко попросила всіх прийти на прощання в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не повинно було звучати ніяких політичних гасел і не повинно бути ніяких прапорів, крім державного та червоно-чорного. Крім того, дівчина попросила вдягти вишиванки і не бути в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Микитенко повідомила, що поховають батька в Житомирській області.

Прощання з Миколою Микитенком. Dmytro Lykhoviy в Facebook

Люди зібралися під дощем в центрі Києві. Dmytro Lykhoviy в Facebook

Церемонія прощання з Микитенком. Dmytro Lykhoviy в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: