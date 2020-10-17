У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео
У Києві на Майдані Незалежності 17 жовтня попрощалися з ветераном ООС Миколою Микитенком. Чоловік підпалив себе на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського і через кілька днів помер у лікарні.
Захід розпочався о 9:00 на Майдані. Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшло багато людей: ветерани ООС, рідні та близькі Микитенка, активісти і просто кияни. Фото та відео з місця події опублікували в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Прощання з ветераном пройшло на тому місці, де в ніч на 11 жовтня він вчинив самоспалення.
Дочка померлого Юлія Микитенко попросила всіх прийти на прощання в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не повинно було звучати ніяких політичних гасел і не повинно бути ніяких прапорів, крім державного та червоно-чорного. Крім того, дівчина попросила вдягти вишиванки і не бути в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.
Микитенко повідомила, що поховають батька в Житомирській області.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко підпалив себе. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.
"Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме – з розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалася молодь, яка підбігла. В фонтані на Майдані", – розповіла дочка Микитенко Юлія.
Українська письменниця Оксана Забужко присвятила філософський пост ветерану війни на Донбасі Миколі Микитенку, який загинув після самоспалення на Майдані.