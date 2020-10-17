У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кримінал
2,9 т.

  • У 2014 році Микитенко брав участь в боях під Слов'янськом

  • Чоловік боровся за життя чотири дні

  • Дочка загиблого раніше втратила на війні чоловіка

У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком

У Києві на Майдані Незалежності 17 жовтня попрощалися з ветераном ООС Миколою Микитенком. Чоловік підпалив себе на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського і через кілька днів помер у лікарні.

Захід розпочався о 9:00 на Майдані. Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшло багато людей: ветерани ООС, рідні та близькі Микитенка, активісти і просто кияни. Фото та відео з місця події опублікували в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Прощання з ветераном пройшло на тому місці, де в ніч на 11 жовтня він вчинив самоспалення.

З Миколою Микитенком попрощалися в Києві.
Прощання з ветераном на Майдані.

Дочка померлого Юлія Микитенко попросила всіх прийти на прощання в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не повинно було звучати ніяких політичних гасел і не повинно бути ніяких прапорів, крім державного та червоно-чорного. Крім того, дівчина попросила вдягти вишиванки і не бути в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Микитенко повідомила, що поховають батька в Житомирській області.

Прощання з Миколою Микитенком.
Люди зібралися під дощем в центрі Києві.
Церемонія прощання з Микитенком.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • в Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня Микитенко підпалив себе. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.

  • "Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме – з розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалася молодь, яка підбігла. В фонтані на Майдані", – розповіла дочка Микитенко Юлія.

  • Українська письменниця Оксана Забужко присвятила філософський пост ветерану війни на Донбасі Миколі Микитенку, який загинув після самоспалення на Майдані.

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