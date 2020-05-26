У Києві попрощалися із жертвами кривавої стрілянини на Житомирщині: сумні фото й відео
У Києві провели в останню путь сімох бійців Нацгвардії, яких 22 травня розстріляв із рушниці орендар ставка на Житомирщині.
Про це інформує Telegram-канал "Україна 360". Поховали жорстоко застрелених чоловіків на Лісовому кладовищі (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).
"Всі розстріляні – Владислав Маміченко, Андрій Москалець, Володимир Купріянов, Ескендер Османов, Роман Ханенко, Олександр Білоус і Вадим Федюнін – у різний час служили добровольцями в зоні АТО", – підкреслили в повідомленні.
Як відомо, розстріляні були військовими Нацгвардії або волонтерами. В різний час вони служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, який був сформований 2014 року з учасників Революції Гідності.
Зі свого боку священник Микола Мединський розмістив на своїй сторінці у Facebook багато фотографій та відео з поховання.
Попрощатися із трагічно загиблими чоловіками прийшли сотні людей, серед яких, окрім рідних і близьких, їхні військові побратими, нацгвардійці. Чимало бійців тримало в руках прапори із символікою НГУ та червоно-чорні стяги. До могил також принесли безліч квітів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 22 травня в районі села Новоселиця Житомирської області було застрелено сімох людей. За підозрою у вбивстві затримано власника місцевої водойми 58-річного Анатолія Захаренка.
За версією слідства, спершу він убив двох зі своїх знайомих, які перебували поруч, потім почав розстрілювати шістьох інших, які спали. Одному вдалося втекти в ліс, дістатися до села й потім викликати поліцію.
З'ясувалися імена загиблих. Відомо, що серед них були бійці батальйону ім. Кульчицького та в/ч 3018 Нацгвардії.
Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
На місці події знайшли багато зброї. Як видно на фото з місця події, деякі жертви намагалися відстрілюватися.
Анатолію повідомили про підозру 22 травня.
Мисливець Анатолій Захаренко, який застрелив сімох осіб у Житомирській області, заявив, що в нього виникла сварка з гостями і йому погрожували.
25 травня очільник Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що вбивство сімох людей на Житомирщині не пов’язане зі справою про затримання на хабарі начальника місцевого райвідділу поліції.
Поліція розповіла деталі масового вбивства чоловіків на Житомирщині та призначила майже 200 слідчих експертиз для розкриття злочину.