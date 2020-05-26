У Києві провели в останню путь сімох бійців Нацгвардії, яких 22 травня розстріляв із рушниці орендар ставка на Житомирщині.

Про це інформує Telegram-канал "Україна 360". Поховали жорстоко застрелених чоловіків на Лісовому кладовищі (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі розстріляні – Владислав Маміченко, Андрій Москалець, Володимир Купріянов, Ескендер Османов, Роман Ханенко, Олександр Білоус і Вадим Федюнін – у різний час служили добровольцями в зоні АТО", – підкреслили в повідомленні.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

Як відомо, розстріляні були військовими Нацгвардії або волонтерами. В різний час вони служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, який був сформований 2014 року з учасників Революції Гідності.

Зі свого боку священник Микола Мединський розмістив на своїй сторінці у Facebook багато фотографій та відео з поховання.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

Попрощатися із трагічно загиблими чоловіками прийшли сотні людей, серед яких, окрім рідних і близьких, їхні військові побратими, нацгвардійці. Чимало бійців тримало в руках прапори із символікою НГУ та червоно-чорні стяги. До могил також принесли безліч квітів.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині Facebook/Микола Мединський

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