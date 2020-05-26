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26 травня • оновлено в 15:52
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У Києві попрощалися із жертвами кривавої стрілянини на Житомирщині: сумні фото й відео

  • У Києві провели в останню путь сімох нацгвардійців, яких 22 травня розстріляв орендар ставка на Житомирщині

  • Відомо, що всі загиблі в різний час служили добровольцями в зоні АТО

  • Поховали жорстоко застрелених чоловіків на Лісовому кладовищі

  • На церемонію прощання з ними прийшли сотні людей, принісши так само багато квітів

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У Києві провели в останню путь сімох бійців Нацгвардії, яких 22 травня розстріляв із рушниці орендар ставка на Житомирщині.

Про це інформує Telegram-канал "Україна 360". Поховали жорстоко застрелених чоловіків на Лісовому кладовищі (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі розстріляні – Владислав Маміченко, Андрій Москалець, Володимир Купріянов, Ескендер Османов, Роман Ханенко, Олександр Білоус і Вадим Федюнін у різний час служили добровольцями в зоні АТО", – підкреслили в повідомленні.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

Як відомо, розстріляні були військовими Нацгвардії або волонтерами. В різний час вони служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, який був сформований 2014 року з учасників Революції Гідності.

Зі свого боку священник Микола Мединський розмістив на своїй сторінці у Facebook багато фотографій та відео з церемонії.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

Попрощатися із трагічно загиблими чоловіками прийшли сотні людей, серед яких, окрім рідних і близьких, їхні військові побратими, нацгвардійці. Багато бійців тримало в руках прапори із символікою НГУ та червоно-чорні стяги. До могил також принесли безліч квітів.

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

У Києві попрощалися із жертвами стрілянини на Житомирщині

Facebook/Микола Мединський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у ніч на 22 травня в районі села Новоселиця Житомирської області було застрелено сімох людей. За підозрою у вбивстві затримано власника місцевої водойми 58-річного Анатолія Захаренка.

  • За версією слідства, спершу він убив двох зі своїх знайомих, які перебували поруч, потім почав розстрілювати шістьох інших, які спали. Одному вдалося втекти в ліс, дістатися до села й потім викликати поліцію.

  • З'ясувалися імена загиблих. Відомо, що серед них були бійці батальйону ім. Кульчицького та в/ч 3018 Нацгвардії.

  • Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

  • На місці події знайшли багато зброї. Як видно на фото з місця події, деякі жертви намагалися відстрілюватися.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Масове вбивство на Житомирщині
Місце
Україна Київ
Тег
похорон
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