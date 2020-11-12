У Києві попрощалися із тещею Порошенка. Фото
У четвер, 12 листопада, у Києві попрощалися із тещею п'ятого президента України Петра Порошенка – Людмилою Переведенцевою.
Фото з церемонії, яка відбулася в Свято-Михайлівському соборі, політик оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Як видно, панахиду за покійною відправив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.
"Дякую всім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу в Царство Небесне. Вічна пам'ять", – написав Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
теща Порошенка померла 10 листопада у 84-річному віці.
Причину її смерті не розголошували, проте раніше в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" п'ятий президент розповідав про те, що матір його дружини перебуває у важкому стані через коронавірус.
Нагадаємо, влітку 2020 року подружжя Порошенків втратило обох своїх батьків.
16 червня помер батько п'ятого президента Олексій Порошенко.
А 20 серпня на 88 році життя помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.