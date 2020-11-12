У Києві попрощалися із тещею Порошенка. Фото

Вікторія Довгань Життя столиці 14:04, 12.11.2020 Оновлено: 14:30, 12.11.2020

У четвер, 12 листопада, у Києві попрощалися із тещею п'ятого президента України Петра ПорошенкаЛюдмилою Переведенцевою.

Фото з церемонії, яка відбулася в Свято-Михайлівському соборі, політик оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Як видно, панахиду за покійною відправив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Людмилі Переведенцевій було 84 роки.
Facebook Петра Порошенка

"Дякую всім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу в Царство Небесне. Вічна пам'ять", – написав Порошенко.

Прощання з матір'ю Марини Порошенко відбулося в Свято-Михайлівському соборі.
Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • теща Порошенка померла 10 листопада у 84-річному віці.

  • Причину її смерті не розголошували, проте раніше в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" п'ятий президент розповідав про те, що матір його дружини перебуває у важкому стані через коронавірус.

  • Нагадаємо, влітку 2020 року подружжя Порошенків втратило обох своїх батьків.

  • 16 червня помер батько п'ятого президента Олексій Порошенко.

  • А 20 серпня на 88 році життя помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

У Києві через лікарську помилку померла 35-річна дружина ексміністра охорони здоров'я

Тільки повний локдаун врятує Україну: хто порушує з уряду – на шибеницю

Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю й відмовився виконувати рішення Кабміну

"Епіцентр" оголосив про "72-годинну п'ятницю": реакція українців. Фото

Коли дороги потрібніші за кисень, або Злочин української влади