У Києві попрощалися із тещею Порошенка. Фото

У четвер, 12 листопада, у Києві попрощалися із тещею п'ятого президента України Петра Порошенка – Людмилою Переведенцевою.

Фото з церемонії, яка відбулася в Свято-Михайлівському соборі, політик оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Як видно, панахиду за покійною відправив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне. Вічна пам'ять", – написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: