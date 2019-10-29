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29 жовтня • оновлено в 05:00
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Марина Петік
Марина Петік
Журналіст Всі статті автора

У Києві другий випадок дифтерії, щеплення не допомагають: нові подробиці страшного спалаху

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В Україні вже в трьох областях зафіксовані епізоди дифтерії. У Києві в суботу виявлений другий випадок. Серед хворих є як нещеплені, так і щеплені люди.

Незважаючи на те, що про спалах інфекції попереджали раніше, сироватки від цієї недуги МОЗ так і не закупив. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Другий випадок у Києві

Останній випадок зараження був зафіксований у столиці. Після дев'ятирічного школяра на дифтерію захворіла жінка, мати трьох дітей. Як розповіли в Департаменті охорони здоров'я КМДА, вона нездужала ще з 23 жовтня, мала сильні болі в горлі. У суботу вона звернулася до приватного лікаря, там їй поставили інший діагноз, але викликали швидку й відправили в Олександрівську лікарню.

Жінці викликали швидку й відвезли в лікарню

Жінці викликали швидку й відвезли в лікарню

За клінічними показниками – це типова дифтерія, кажуть у медичному закладі. Такого висновку дійшов консиліум лікарів. Пацієнтці ввели протидифтерійну сироватку, і їй відразу полегшало. Наразі ж діагноз підтвердився. Також перевірили й дітей жінки, у них інфекцію не виявили.

Олександрівська лікарня в Києві. Жінку доставили в інфекційне відділення

Олександрівська лікарня в Києві. Жінку доставили в інфекційне відділення

Укрінформ

До цього в Києві на дифтерію захворів дев'ятирічний школяр. Він виявився невакцинованим, в цьому зізналися батьки. Однак у школі стверджують, що їм надавали довідку про всі щеплення. Як з'ясувалося, мама хлопчика була категорично проти вакцинації, писала відмови та навіть обурювалася, що з 1 вересня планували не пускати неімунізованих учнів до навчальних закладів.

"У картці дитини кілька необгрунтованих відмов від щеплення. Але не від дифтерії. Матері лікар призначив лікування, але вона не дотримувалася його й вдалася до гомеопатії", – повідомив головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району столиці Юрій Сміщук.

Захворів щеплений чоловік

Також є випадок захворювання й у Тернопільській області – там заразився чоловік, який два роки тому пройшов вакцинацію від дифтерії.

Одна з ознак дифтерії – білий наліт у горлі

Одна з ознак дифтерії – білий наліт у горлі

На думку лікаря-інфекціоніста Сергія Крамарева, особи, які робили щеплення, але однаково захворіли, перенесуть це значно легше та не матимуть ускладнень.

"Приблизно у 5% людей імунна система може недостатньо відповісти на щеплення. Однак якщо вакцинована людина захворіє, то перенесе це легше. Дифтерія небезпечна своїм ускладненням – дифтерійним міокардитом, це захворювання серця", – говорить Крамарєв. За статистикою, від цієї хвороби помирає до 20% людей.

Лікар запевняє, що найбільше заразитися ризикують особи без щеплення. А також ті, у кого ослаблений організм. "Це ті, хто, наприклад, проходить хіміотерапію. Вакцинація в такому разі навряд чи їх захистить, оскільки у них пригнічений імунітет", – говорить Крамарєв.

Діагноз дифтерія підтверджують лабораторними аналізами

Діагноз дифтерія підтверджують лабораторними аналізами

В Україні може бути епідемія?

Також доктор радить, якщо ви підхопили ангіну, одразу ж звертатися до лікаря. "Ангіна з білим нальотом може бути ознакою інфекційного захворювання. Причому температура може бути й не дуже високою. Умови для спалаху епідемії дифтерії в Україні існують. Оскільки охоплення населення вакцинацією становить 70% із необхідних 95%", – попереджає інфекціоніст.

Новини
Дитину, хвору на дифтерію, мати лікувала гомеопатією

А ось такої необхідної для лікування інфекції сироватки в Україні вже практично немає. Станом на 1 жовтня в державі було загалом майже 200 доз, отриманих із гуманітарної допомоги. МОЗ, попри попередження лікарів, що слідом за кором прийде дифтерія, нічого не зробив.

Наприклад, у Києві запас сироватки вже вичерпаний, її ввели хворим двом пацієнтам. В Ужгороді, де заразилися одразу 15 студентів-іноземців, також вісім доз використали першого же дня: їх вистачило на двох осіб, інших лікували антибіотиками. Зараз до Закарпаття доставили ще вісім флаконів, проте їх взяли в інших областей, де також можуть з'явитися хворі.

В Ужгороді на дифтерію захворіли відразу 15 студентів з Індії. Всі вони госпіталізовані

В Ужгороді на дифтерію захворіли відразу 15 студентів з Індії. Всі вони госпіталізовані

Тепер в Індії замовили 100 доз сироватки, однак вона надійде пізніше, оскільки зараз перевіряють сертифікації препарату.

Останній потужний спалах дифтерії трапився в Україні у 90-х роках минулого століття. Тоді захворіли приблизно 20 тисяч осіб, а померли майже 700. Лікарі переконують, що єдиний спосіб захиститися від інфекції – зробити щеплення. Дорослі мають ревакцинуватися кожні 10 років.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Спалах дифтерії в Україні
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Эпидемии оспы или чумы еще не началось?
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