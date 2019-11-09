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9 листопада • оновлено в 22:12
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/ Суспільство

У Києві під посольством Польщі влаштували бунт через ветерана АТО: фото і відео з місця

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Під стінами посольства Польщі в Києві зібралися люди з вимогою звільнити співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура ("Тополю"), затриманого на вимогу Росії.

Як повідомляє 24 канал, на акцію протесту прийшло близько півсотні людей.

Повідомляється, що люди прийшли з плакатами з написами польською, українською та англійською мовами. При цьому активісти вигукують "Тополі – волю!"

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Протести під посольством Польщі в Києві

Протести під посольством Польщі в Києві

24 канал

На вулиці Ярославів Вал утворилася пробка, але активісти не перекривали дорогу і машини можуть проїжджати.

Протести під посольством Польщі в Києві

Протести під посольством Польщі в Києві

24 канал

Протести під посольством Польщі в Києві

Протести під посольством Польщі в Києві

24 канал

Протести під посольством Польщі в Києві

Протести під посольством Польщі в Києві

24 канал

Протести під посольством Польщі в Києві

Протести під посольством Польщі в Києві

24 канал

Як повідомляє Укрінформ, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що такий випадок є не першим у Польщі, й українська сторона зробить все можливе для запобігання екстрадиції Мазура в Росію.

"Це не перший випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати й екстрадувати в Росію українців, які брали участь у військових операціях на сході України", – заявив він.

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Він також зазначив, що ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їх справи – на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців у Росію не було.

Посол також зазначив, що в справі затримання Мазура він перебуваэ у постійному контакті з представниками польської влади і протягом 48 годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

"Ми постараємося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми будемо доводити, що це – політично сфабрикована справа Російської Федерації", – підсумував Дещиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Мазур був затриманий у Польщі в суботу 9 листопада за запитом Росії на прикордонному пункті Дорогуськ.

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Місце
Україна Київ
Теги
Ukrajinci v Polsku учасники АТО
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да.... Весьмирснами! Вот вам, Барановским, и обратка идёт! В схороны , суки!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
О, да там Дещица послом? Ну так может песенку спеть. Про Дуду. По-над президентским дворцом, или что там у них в Варшаве
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
блин, где вся эта нац..ская шваль, кричашая " а нас за шо"? или обоз урезал финансирование?
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