У Києві, Одесі та на Донбасі підготувалися розгорнути COVID-госпіталі поза лікарнями

Уряд України працює над розгортанням ліжок у немедичних установах у Києві, Одесі та Донецькій області.

Як повідомляється на сайті президента України, про це йшлося на селекторній нараді із запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусу, яка відбулася під очільництвом глави держави Володимира Зеленського.

Додатково була проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров'я розглядає ці койко-місця для використання в ургентних ситуаціях.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних установах. Цього місяця Національна служба здоров'я України законтрактувала додатково 23 лікарні. У разі зростання кількості хворих ми повинні бути впевнені, що в лікарнях достатньо ліжок, забезпечених киснем", – сказав Зеленський.

У Зеленського відбулася селекторна нарада president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єра і міністра охорони здоров'я з проханням надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

"Зокрема, в установах Національної академії медичних наук, МОЗ та відомчих медичних закладах. У них є понад 11 тисяч ліжко-місць", – підкреслив Кличко.