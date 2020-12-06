У Києві 500 осіб розважалися в нічному клубі попри карантин

У Києві нічний клуб "FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club" викрили на порушенні карантину – тут відпочивали близько 500 осіб.

Про це 6 грудня повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві на своїй сторінці у Facebook. Заклад на вул. Антоновича працював попри заборону (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Фахівці управління разом із Департаментом муніципальної безпеки Київської облдержадміністрації склали відповідний протокол, заклад зачинено.

Матеріали про правопорушення передали до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві для внесення матеріалів у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 325 КК України щодо посадових осіб даного розважального закладу.

2 грудня в Україні скасували так званий карантин вихідного дня. На всій території країни запровадили "помаранчеву зону", згідно з якою дозволено:

роботу готелів;

проведення масових заходів для аудиторії не більше ніж 100 осіб (1 людина на 20 кв. м);

діяльність розважальних закладів, ресторанів, окрім нічного часу (22:00-07:00);

роботу кінотеатрів і театрів за умови заповненості не більше ніж на 50%;

невідкладну, а також планову госпіталізацію, якщо в разі відтермінування існує ризик для життя.

Заборонено в "помаранчевій" зоні:

відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру;

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін у дитячі табори.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив введення жорсткого карантину (локдауну) по всій території країни з початку січня. При цьому 58% населення підтримали запровадження таких мір в період новорічних свят.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.

Також, за інформацією Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я, в Україні підготували дві моделі розвитку ситуації з карантинними обмеженнями.