У Києві три ночі поспіль встановили температурні рекорди

Obozrevatel Суспільство 12:01, 9.10.2020 Оновлено: 12:19, 9.10.2020

У ніч на 9 жовтня температуру повітря в Києві зафіксовано на позначці +13,4°С – це найвищий показник за 131 рік спостережень.

Попереднє рекордне значення, +13,3°С 1889 року, перевищено на 0,1°С, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці. Ніч на 8 жовтня з показником +15,1°С перевершила рекордне значення у +13,6°С 1893 року, ніч на 7-ме з показником +14,5°С побила рекорд +13,8°С того ж року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що погода в жовтні в Україні може здивувати аномальним потеплінням або похолоданням.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Війська Росії тричі атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

В Україні за добу виявили понад 5,8 тисячі випадків COVID-19: статистика МОЗ на 9 жовтня

У Миколаєві спалили авто кандидату в депутати від "Слуги народу". Фото

У Києві показали чергу зі швидких під "коронавірусною" лікарнею: у мережі почалися суперечки

Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон: які вбрання обрали перша леді та герцогиня