У Києві три ночі поспіль встановили температурні рекорди

У ніч на 9 жовтня температуру повітря в Києві зафіксовано на позначці +13,4°С – це найвищий показник за 131 рік спостережень.

Попереднє рекордне значення, +13,3°С 1889 року, перевищено на 0,1°С, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці. Ніч на 8 жовтня з показником +15,1°С перевершила рекордне значення у +13,6°С 1893 року, ніч на 7-ме з показником +14,5°С побила рекорд +13,8°С того ж року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що погода в жовтні в Україні може здивувати аномальним потеплінням або похолоданням.