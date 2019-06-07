У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак: всі подробиці НП

У п'ятницю, 7 червня, в Києві на 19 кілометрі Брест-Литовського шосе приземлився на озеро легкий багатоцільовий літак АН-2.

На борту повітряного судна знаходилися троє осіб. Про це повідомлює прес-служба ГоСЧС Києва (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

О 15:16 керівнику польотів аеродрому "Чайка" від командира екіпажу літака АН-2 надійшла інформація про те, що з технічних причин літак буде сідати на воду поруч з селом Чайка. О 15:38 літак здійснив аварійну посадку на озері.

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

Літак знаходився на поверхні озера на відстані 100 метрів від берега. Одному з учасників аварії вдалося самостійно вибратися з літака і дістатися до берега ще до прибуття на місце співробітників служби порятунку.

Як згодом стало відомо, чоловік зумів сповістити про аварію свідків і передати інформацію в службу 101. Інших двох потерпілих водолази Головного управління деблокували з судна і доставили до берега за допомогою надувного човна і водолазно-рятувального обладнання.

Всіх постраждалих передано працівникам медичної допомоги. Двоє з них госпіталізовані.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві, рятувальники КМДА, представники правоохоронних органів та медики. На місці досі залишаються водолази і слідча група. Обставини події і подальша доля літака вирішуються.

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

У Києві на воду здійснив аварійну посадку літак kyiv.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомного собаки, яка перебувала на злітній смузі.

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