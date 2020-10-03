У Києві на хабарі погорів підполковник поліції – ЗМІ

Ольга Ліпич Кияни 22:23, 3.10.2020 Оновлено: 22:28, 3.10.2020

У Києві під час отримання хабаря затримали заступника начальника слідчого відділу Дарницького УП ГУНП підполковника поліції Олександра Білика.

Про це повідомили у співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook. Зазначається, що затримання відбулося у суботу, 3 жовтня.

Правоохоронець, как сказано у повідомленні, отримував неправомірну вигоду у 3 тисячі доларів нібито за закриття справи.

Затримання підполковника.
Київ Оперативний / Facebook

"Сьогодні, 3 жовтня у Дарницькому районі міста Києва, працівниками СБУ, ДБР, ДВБ під час отримання неправомірної вигоди 3 тис. доларів за закриття справи, затриманий заступник начальника слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Білик Олександр Андрійович", – сказано у повідомленні.

Київ Оперативний / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури погорів на великому хабарі. Його затримали та направили в суд обвинувальний висновок.

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