У Києві під час отримання хабаря затримали заступника начальника слідчого відділу Дарницького УП ГУНП підполковника поліції Олександра Білика.

Про це повідомили у співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook. Зазначається, що затримання відбулося у суботу, 3 жовтня.

Правоохоронець, как сказано у повідомленні, отримував неправомірну вигоду у 3 тисячі доларів нібито за закриття справи.

Затримання підполковника. Київ Оперативний / Facebook

"Сьогодні, 3 жовтня у Дарницькому районі міста Києва, працівниками СБУ, ДБР, ДВБ під час отримання неправомірної вигоди 3 тис. доларів за закриття справи, затриманий заступник начальника слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Білик Олександр Андрійович", – сказано у повідомленні.

Київ Оперативний / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури погорів на великому хабарі. Його затримали та направили в суд обвинувальний висновок.