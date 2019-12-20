У Києві конфіскували партію елітних італійських шуб на 50 млн

Співробітники податкової міліції у Києві викрили осіб, які продавали елітні італійські шуби, не сплачуючи митні збори і податки.

Затримання відбулося під керівництвом Генеральної прокуратури України, повідомляє пресслужба ГПУ.

"За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України податковою міліцією викрито діяльність осіб, які, за версією слідства, реалізовували дорогоцінні хутряні вироби італійського бренду у магазинах Києва, ймовірно не сплачуючи митні збори і податки при імпорті в Україну", – йдеться у повідомленні.

Вилучено шуби загальною вартістю понад 50 млн гривень Пресслужба ГПУ

Вартість елітних шуб, вилучених під час обшуків, становить понад 50 млн гривень. До суду подано клопотання про арешт конфіскованого майна.

Вилучено шуби загальною вартістю понад 50 млн гривень Пресслужба ГПУ

Вилучено шуби загальною вартістю понад 50 млн гривень Пресслужба ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд зобов'язав ГПУ виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику майже 1,6 млн гривень.

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