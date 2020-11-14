У Києві кафе оштрафували за порушення карантину вихідного дня. Відео

У Києві один із закладів громадського харчування в центрі міста оштрафували за недотримання карантину.

Відео опублікував Telegram-канал "Типовий Київ". Штраф виписали, попри всі заперечення працівників кафе (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перший пішов. Одне зі столичних кафе на пл. Льва Толстого спіймали на порушенні "карантину вихідного дня", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, згідно з рішенням уряду, карантин вихідного дня триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада. Не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачево, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.