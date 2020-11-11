У Києві через лікарську помилку померла 35-річна дружина ексміністра охорони здоров'я

У Києві через місяць після операції з видалення каменів з жовчного міхура у приватній клініці померла дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі 35-річна Анастасія Островська.

Подробиці цього випадку описані в матеріалі OBOZREVATEL. Виявилося, що директор медустанови був другом сім'ї Квіташвілі.

Операцію проводили без розрізу, лапороскопічним способом. Вона мала тривати 40 хвилин, але продовжилася 5 годин через те, що хірурги випадково перерізали судину, яка живила печінку.

Після тижня реабілітації довелося робити ще одну операцію через проблеми з дренажами.

За тиждень Островську знову поклали на хірургічний стіл, а ще через день провели четверту операцію. Дівчину ввели в наркотичний сон і провели ряд реанімаційних дій, які не увінчалися успіхом. Увечері 9 листопада жінки не стало.

Поки невідомо, чи буде сім'я померлої робити якісь дії, щоб покарати винних у безглуздій смерті рідної людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному 39-річна жінка померла після планової операції на щитовидній залозі – вона впала в кому на 13 днів та більше не отямилася.