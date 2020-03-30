У Києві частина туристів, які прилетіли з Балі, "втекла" від обсервації прямо з-під готелю

Частина українців, які 30 березня прилетіли до Києва з Дохи і повинні були відправитися на обов'язкову обсервацію через пандемію коронавірусу, втекла з автобуса після того як їх привезли до столичного готелю.

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Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, один з українських туристів повідомив, що їх на автобусах привезли з аеропорту "Бориспіль" до готелю "Козацький" на Майдані, після чого сказали "робити, що хочуть".

У відповідь на це, частина громадян просто роз'їхалася, пообіцявши дотримуватися самоізоляції.

Ще частина людей поїхала в готель "Пуща", де більшість написали відмову від обсервації і угоду на добровільну самоізоляцію. Поліція попередила, що за адресою можуть перевірити в будь-який час і тоді вже буде не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Третя частина людей до досі знаходиться в літаку, оточеному Нацгвардією. Відомо, що на одному борту ще 30 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва.

Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.

Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

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