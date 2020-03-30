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30 березня • оновлено в 13:21
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У Києві частина туристів, які прилетіли з Балі, "втекла" від обсервації прямо з-під готелю

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Частина українців, які 30 березня прилетіли до Києва з Дохи і повинні були відправитися на обов'язкову обсервацію через пандемію коронавірусу, втекла з автобуса після того як їх привезли до столичного готелю.

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Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, один з українських туристів повідомив, що їх на автобусах привезли з аеропорту "Бориспіль" до готелю "Козацький" на Майдані, після чого сказали "робити, що хочуть".

У відповідь на це, частина громадян просто роз'їхалася, пообіцявши дотримуватися самоізоляції.

У Києві частина туристів, які прилетіли з Балі, "втекла" від обсервації прямо з-під готелю

Ще частина людей поїхала в готель "Пуща", де більшість написали відмову від обсервації і угоду на добровільну самоізоляцію. Поліція попередила, що за адресою можуть перевірити в будь-який час і тоді вже буде не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Третя частина людей до досі знаходиться в літаку, оточеному Нацгвардією. Відомо, що на одному борту ще 30 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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