У Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом

У мережі поширили фейк про причини зараження Геннадія Кернеса коронавірусом
До цього нібито причетні представники влади
У міській раді Харкова розповіли, де міг заразитися мер
У Харківській міській раді спростували фейк про причини зараження коронавірусом мера Геннадія Кернеса, поширений в мережі.
Безліч харківських пабліків заявили про те, що його спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього голова Харківської обласної державної адміністрації та представники влади, розповіли в пресслужбі мерії.
"Харківська міська рада офіційно заявляє: цю версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а такі інформаційні вкидання розцінюють як недотепну спробу загострити політичне протистояння в Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася", – йдеться в заяві.
Відзначається, що причиною зараження коронавірусом Кернеса міг стати наслідок його рішення не міняти режим роботи під час епідемії.
"Не дивно, що за колосальної кількості контактів він міг заразитися коронавірусом, і спекулювати на цьому захворюванні, яке забрало десятки тисяч життів у всьому світі, що зруйнували звичний уклад життя всього людства, – низько й підло", – додали в Кернеса.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито перебуває в комі. У нього виявили двобічне запалення легень.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі у виборах залишаються в силі.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте".
18 вересня стало відомо, що стан Кернеса, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", покращився.