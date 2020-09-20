У Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом

У Харківській міській раді спростували фейк про причини зараження коронавірусом мера Геннадія Кернеса, поширений в мережі.

Безліч харківських пабліків заявили про те, що його спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього голова Харківської обласної державної адміністрації та представники влади, розповіли в пресслужбі мерії.

"Харківська міська рада офіційно заявляє: цю версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а такі інформаційні вкидання розцінюють як недотепну спробу загострити політичне протистояння в Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася", – йдеться в заяві.

Відзначається, що причиною зараження коронавірусом Кернеса міг стати наслідок його рішення не міняти режим роботи під час епідемії.

"Не дивно, що за колосальної кількості контактів він міг заразитися коронавірусом, і спекулювати на цьому захворюванні, яке забрало десятки тисяч життів у всьому світі, що зруйнували звичний уклад життя всього людства, – низько й підло", – додали в Кернеса.

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