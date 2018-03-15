Что я хотел получить на днюху? Вареники с вишней. Нет, конечно, если бы не война, то я бы уехал на побережье Тахо или в парк Исэ-Сима. Это места для моей души. Но не сложилось. Ни с поездкой, ни варениками. Четыре дня маюсь. Хочу вареники больше секса. Хотя нет. Вру. Не больше. Короче...

Плюнул. Пошёл искать в продаже мороженную или консервированную вишню. 7 торговых точек посетил. Уже когда практически отчаялся, на рынке нашёл остатки мороженной вишни. Купил. Поехал домой.

По дороге спускаюсь в подземный переход. На ступеньках лежит тело, рядом трое мужиков. "Порядок?" - спрашиваю, обращаясь к ближайшему ко мне. "Да нет. Вот" - растерянно указывает он на тело.

Одно из первых и главных правил кризисного переговорщика - обеспечить физическую защиту для самого себя. Это же правило относится к человеку, оказывающему первую помощь. В общем, это правила для любого человека, который в кризисной ситуации пытается что-то предпринять. Поэтому первое что нужно сделать - организовать безопасную зону вокруг себя.

Знаю, многие врачи скорой помощи могут посчитать это правило несущественным. Наверное никто из них не слышал о нападении на парамедика кем-то из присутствующих наблюдателей. А даже если и слышали, то такие нападения настолько редкие что... Согласен, согласен. Но...

Когда на поле боя оказываешь первую помощь солдату потерявшему сознание, то это первое правило проявляется в том, чтобы забрать оружие у пострадавшего и вытащить его из красной зоны (зоны под обстрелом). Зачем забирать оружие? Если солдат вдруг придёт в себя и не сориентируется в происходящем, в состоянии аффекта он может посчитать парамедика нападающим врагом. Таких случаев известно крайне мало. Наверно также мало, как нападений на парамедика в мирной обстановке. Но те случаи что известны, для парамедиков закончились печально. Т.е. пусть даже шанс 1 на миллион. Но если он произойдёт, боюсь мы соберемся все вместе, чтобы выпить за упокой твоей души.

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"Ты видел что произошло?" - обращаюсь я ко второму мужику, стоящему возле тела. Было понятно, что первый просто напуган и от него угрозы нет. "Нет. Я выходил уже и услышал как что-то шлёпнулось сзади. Спустился и тут" - также выражая испуг ответил второй. "А ты не его знакомый?" - обращаюсь к третьему мужику. "Нет. Я тоже проходил просто" - с испугом и стыдом ответил он. Испуг со стыдом - очень гремучая смесь чувств, которая говорит о шоке и раскаяние за какой-то свой поступок. Это может стать основой аффекта и неконтролируемого поведения. Т.е. этот третий - подозрительный.

"Ясно. Помогите мне осмотреть пострадавшего" - говорю всем, надевая нитрилки. Потому что второе правило - биологическая безопасность для самого себя. Говорил раньше, но повторюсь. Одно из преимуществ нитриловых перчаток от латексных в том, что их намного проще одевать. В стрессовом состоянии и с непривычки ты можешь затормозить в попытках одеть латексные. Ты можешь их порвать. В общем, будешь терять драгоценное время.

Лежавшим телом оказался мужик. Лет 45-50. Лежал лицом вниз. Под головой лужа крови. Переворачиваю пострадавшего набок. Снимаю с него шапку. Прошу "подозрительного" придерживать руку, которая осталась лежать под головой пострадавшего. Так он (подозрительный), будет всегда у меня на виду. Наклоняюсь, чтобы услышать дыхание. Дыхание есть. Запаха перегара или спирта нет. На лбу пострадавшего огромная шишка. Затекли веки обоих глаз. Опухший и окровавленный нос. На висках и затылке крови нет.

"Ясно. Ударился лицом при падении. Лужа крови - это из носа. Ничего критичного" - говорю вслух, чтобы все успокаивались. Одного свободного мужика прошу достать у меня из кармана фонарик и по команде засветить глаза. Есть подозрение, что сотрясение. Второго прошу снять с меня шемаг и достать из моего пакета замороженную вишню. Ледяной пакетик с вишней отдаю "подозрительному" и говорю ему держать пакет на затылке пострадавшего. Тому что держит шемаг говорю вызвать скорую. Открываю веки. Засветка фонариком. Ещё раз. Убеждаюсь - замедленная реакция зрачков. Наверняка сотрясение.

Скорую вызвали. Говорю одному выйти из подземки и встречать машину. Ждём. Осматриваю ноздри и рот пострадавшего. Нос забит сгустками крови. Чищу. Наблюдаю за дыханием. "Подозрительный" перекладывать пакет с вишней в другую руку. "Держи на затылке!" - говорю решительно. "Да рука замёрзла" - отвечает и роняет пакет в лужу с кровью. "Я попробую сказать как можно мягче" - говорю ему - "С*ка, ты не только оставил меня сегодня без вареников, но ставишь под угрозу жизнь этого мужика. Бог с ним с мужиком. Вот за вареники я тебя не прощу".

Минут через 20 приехала скорая. Пострадавший ещё не очнулся. Передаю пострадавшего. Они делают осмотр. Просят помочь погрузить в машину. Перекладываем на носилки. Относим. Машина уезжает. Благодарю всех троих помощников, наблюдая за реакцией подозрительного. Испуга уже нет. Но всё ещё есть стыд.

"Я вижу ты сильно волнуешься" - говорю ему - "Это адреналин. Нужно съесть или выпить что-то сладкое. Есть чо?". "Нет" - отвечает, хлопая по карманам, и тут же - "Только жвачка". "Доставай" - продолжая наблюдать. Когда он её достал, выхватываю. "Что тут у нас? Дирол?! Я люблю дирол" - высыпаю себе 2 подушечки и отдаю остальное ему. "Ты мне хорошо помог с пострадавшим. Хоть я ещё не простил тебя за вареники" - говорю доставая смартфон из кармана - "Давай на память сделаем совместное селфи". Делаю снимок. Прощаемся. Расходимся.

И вот уже пятые сутки как я чувствую себя несчастным. А ведь для моей радости нужно так мало - вареники с вишней. И это бесит. За пострадавшего не переживаю. Сотрясение. Но если вдруг следователи вызовут на допрос, я спокоен. У меня есть фото подозрительного мужика, который явно внутренне раскаивался за какой-то поступок, связанный с пострадавшим. А что между ними могло произойти? Вообще не интересно. У каждого из нас свои демоны.