У катастрофі Ан-26 під Харковом загинув син депутата – ветерана АТО з Миколаєва
У катастрофі Ан-26 під Харковом загинув син ветерана, депутата Миколаївської облради Вадима Олабіна – Володимир Олабін.
Про трагедію написав на особистій сторінці у Facebook громадський діяч Ігор Дятлов. За його словами, Володимир Олабін був курсантом Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
"Остання п'ятниця вересня в один момент змінила життя одразу кількох сімей. Жахлива трагедія забрала життя молодих курсантів, які мріяли про польоти. Крім курсантів, загинули військовослужбовці, які входили в екіпаж повітряного судна. На жаль, катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом принесла втрату і сім'ї депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна", – написав Дятлов.
"Одним із курсантів, який був у літаку, що вибухнув під час навчального польоту, став син депутата – Володимир Олабін. Він навчався в Харківському університеті повітряних сил. Неможливо уявити біль від втрати рідних і близьких", – додав він.
На сайті "Преступности.НЕТ" уточнили, що юному курсанту в листопаді тільки мав виповнитися 21 рік. Батько загиблого хлопця є полковником СБУ у відставці, він брав участь у бойових діях на Донбасі, зараз на пенсії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
із 27 осіб, що перебували на борту літака, після авіакатастрофи вижив тільки курсант В'ячеслав Золочевський.
Ще один курсант, якому вдалося вистрибнути з Ан-26, помер від отриманих травм уранці 26 вересня. Це Віталій Вільховий із Львівської області. На батьківщині перед вступом до ХУПС хлопець закінчив Львівський військовий ліцей ім. Героїв Крут.
Також стало відомо, що на борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, перебував Олександр Скочков – син Ігоря Скочкова, штурмана Іл-76, якого збили терористи над Луганськом.
Однак мати курсанта Скочкова заявила, що офіційно не отримала інформації про смерть сина, тому не вірить в його загибель.
Тим часом мати пілота Ан-26 Ашрафа Мсуї розповіла, що хлопець телефонував їй за день до трагедії й говорив, що літак був несправний.