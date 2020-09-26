У катастрофі Ан-26 під Харковом загинув син депутата – ветерана АТО з Миколаєва

У катастрофі Ан-26 під Харковом загинув син ветерана, депутата Миколаївської облради Вадима Олабіна – Володимир Олабін.

Про трагедію написав на особистій сторінці у Facebook громадський діяч Ігор Дятлов. За його словами, Володимир Олабін був курсантом Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Остання п'ятниця вересня в один момент змінила життя одразу кількох сімей. Жахлива трагедія забрала життя молодих курсантів, які мріяли про польоти. Крім курсантів, загинули військовослужбовці, які входили в екіпаж повітряного судна. На жаль, катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом принесла втрату і сім'ї депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна", – написав Дятлов.

Володимир Олабін був курсантом ХУПС. Telegram-канал "ВЕХА (Харків)"

"Одним із курсантів, який був у літаку, що вибухнув під час навчального польоту, став син депутата – Володимир Олабін. Він навчався в Харківському університеті повітряних сил. Неможливо уявити біль від втрати рідних і близьких", – додав він.

На сайті "Преступности.НЕТ" уточнили, що юному курсанту в листопаді тільки мав виповнитися 21 рік. Батько загиблого хлопця є полковником СБУ у відставці, він брав участь у бойових діях на Донбасі, зараз на пенсії.

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