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9 травня • оновлено в 01:11
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У Катарі застрягли майже 80 українців: з'явилося відео звернення до влади

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З Дохи (Катар) до України через карантин не можуть повернутися майже 80 громадян, у них закінчуються гроші і дія віз.

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Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн". На ньому одна з українок Юлія розповіла про критичне становище, в якому опинилися люди (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Ви робите все, щоб вас ненавиділи": українка, яка застрягла в Катарі, звернулася з криком душі до влади

За її словами, всі згодні пройти обсервацію і готові заплатити за рейс.

"Нас 76 людей, які потребують допомоги і хочуть повернутися додому, готові підписати документи на обсервацію. Ми готові заплатити за квитки, але за адекватною ціною, а не за тією, яку ви виставляєте для людей, що не заробляють мільйони і навіть тисячі. Це люди, які заробляють максимум 500-600 доларів, працюючи по 12-14 годин", – зазначила Юлія.

За словами дівчини, в посольстві відповіли, що їх недостатньо для організації евакуаційного рейсу. Вона також заявила, що українська влада робить все для того, щоб її ненавиділи громадяни.

"Ви робите все можливе і неможливе для того, щоб народ, який вас обрав, ненавидів вас. Більшість людей наразі вважає саме так", – підкреслила Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України наприкінці березня прибули літаки з Дохи з українцями на борту. Після посадки бортів стався скандал через обов'язкову обсервацію.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Ямчук Павло
Ямчук Павло
Негайно присвоїти цій Юлії звання героїні України за те, що хоче заплатити за власне повернення з курорту свої гроші та можливо навіть погодиться на обовязкову у всьому світі обсервацію, щоби не шлятись і не заражати безнеевинних людей
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