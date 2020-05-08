"Ви робите все, щоб вас ненавиділи": українка, яка застрягла в Катарі, звернулася з криком душі до влади

З Дохи (Катар) до України через карантин не можуть повернутися майже 80 громадян, у них закінчуються гроші і дія віз.

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Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн". На ньому одна з українок Юлія розповіла про критичне становище, в якому опинилися люди (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

За її словами, всі згодні пройти обсервацію і готові заплатити за рейс.

"Нас 76 людей, які потребують допомоги і хочуть повернутися додому, готові підписати документи на обсервацію. Ми готові заплатити за квитки, але за адекватною ціною, а не за тією, яку ви виставляєте для людей, що не заробляють мільйони і навіть тисячі. Це люди, які заробляють максимум 500-600 доларів, працюючи по 12-14 годин", – зазначила Юлія.

За словами дівчини, в посольстві відповіли, що їх недостатньо для організації евакуаційного рейсу. Вона також заявила, що українська влада робить все для того, щоб її ненавиділи громадяни.

"Ви робите все можливе і неможливе для того, щоб народ, який вас обрав, ненавидів вас. Більшість людей наразі вважає саме так", – підкреслила Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України наприкінці березня прибули літаки з Дохи з українцями на борту. Після посадки бортів стався скандал через обов'язкову обсервацію.

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