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У катакомбах під Одесою пропали люди: подробиці НП

7.6тЧитати матеріал російською

У районі села Холодна Балка Біляївського району Одеської області в катакомбах пропали троє хлопців і одна дівчина.

Як передає "Думська", молоді люди спустилися під землю в п'ятницю, 5 липня, і повинні були вийти на зв'язок в 9 ранку.

ДСНС почала пошукову операцію, а також сформувала пошукову групу з добровольців.

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О 17:16 з'явилася інформація, що всіх зниклих знайшли. Вони живі і їхньому життю нічого не загрожує.

ілюстрація

ілюстрація

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії з вершини вулкана раптово спустилися потоки лави. В результаті НП загинули туристи.

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УкраїнаОдеса
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