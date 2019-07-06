У катакомбах під Одесою пропали люди: подробиці НП

У районі села Холодна Балка Біляївського району Одеської області в катакомбах пропали троє хлопців і одна дівчина.

Як передає "Думська", молоді люди спустилися під землю в п'ятницю, 5 липня, і повинні були вийти на зв'язок в 9 ранку.

ДСНС почала пошукову операцію, а також сформувала пошукову групу з добровольців.

О 17:16 з'явилася інформація, що всіх зниклих знайшли. Вони живі і їхньому життю нічого не загрожує.

ілюстрація Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії з вершини вулкана раптово спустилися потоки лави. В результаті НП загинули туристи.

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