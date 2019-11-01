У Карпатах зняли "гірський привид": приголомшливі фото

Туристи, які перебували на найвищому гірському хребті в українських Карпатах – Чорногорі, помітили незвичайну оптичну ілюзію – гігантську тінь, схожу на людину.
Кадри з'явилися на сторінці у Facebook-спільноті "Клуб піших туристів". Туристам відомий цей феномен, але його поява завжди приголомшує (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Таке атмосферне явище називається "Брокенський привид", пишуть у спільноті.
Карпати
Брокенський привид являє собою рідкісне оптичне явище у горах, коли людина може побачити свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до сонця.
Ця тінь може здаватися дуже великою, а в деяких випадках вона оточена кольоровими кільцями. Крім того, іноді привид може рухатися, що пов'язано з рухом хмарного шару і коливаннями щільності хмар.
"Брокенський привид" у Карпатах
Facebook "Клуб піших туристів"
"Брокенський привид" у Карпатах
Facebook "Клуб піших туристів"
Як писав OBOZREVATEL, американське космічне відомство NASA продемонструвало туманність, розташовану у зовнішній області галактики. Дослідникам вона нагадала символ Геловіна, гарбуз-світильник.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!