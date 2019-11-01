У Карпатах зняли "гірський привид": приголомшливі фото

Туристи, які перебували на найвищому гірському хребті в українських Карпатах – Чорногорі, помітили незвичайну оптичну ілюзію – гігантську тінь, схожу на людину.

Кадри з'явилися на сторінці у Facebook-спільноті "Клуб піших туристів". Туристам відомий цей феномен, але його поява завжди приголомшує (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Таке атмосферне явище називається "Брокенський привид", пишуть у спільноті.

Карпати

Брокенський привид являє собою рідкісне оптичне явище у горах, коли людина може побачити свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до сонця.

Ця тінь може здаватися дуже великою, а в деяких випадках вона оточена кольоровими кільцями. Крім того, іноді привид може рухатися, що пов'язано з рухом хмарного шару і коливаннями щільності хмар.

"Брокенський привид" у Карпатах Facebook "Клуб піших туристів"

"Брокенський привид" у Карпатах Facebook "Клуб піших туристів"

Як писав OBOZREVATEL, американське космічне відомство NASA продемонструвало туманність, розташовану у зовнішній області галактики. Дослідникам вона нагадала символ Геловіна, гарбуз-світильник.

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