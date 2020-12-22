У Карпатах замерзло найбільше озеро Синевир. Фоторепортаж

У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше озеро Українських Карпат – Синевир.

Як повідомляє "Укрінформ", зараз плесо водойми повністю вкрите кригою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Туристів біля озера обмаль. Ті, що є, вільно гуляють кригою – зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центрального острівця з українським прапором і перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині та Виру на протилежному березі", – зазначає видання.

21 грудня денна температура повітря становила тут -3 градуси. Унизу, у селі Синевирська Поляна, удень немає морозу й річка Теребля не скована кригою.

Озеро Синевир розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна – 22-24 м.

Купатися в Синевирі заборонено. Вода тут холодна і навіть улітку максимально нагрівається лише до 13 градусів.

Замерзло найбільше озеро Українських Карпат – Синевир ukrinform.ua

Плесо водойми повністю вкрите кригою ukrinform.ua

Зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек ukrinform.ua

Можна дістатися центрального острівця з українським прапором ukrinform.ua

Туристів біля озера обмаль ukrinform.ua

Люди вільно гуляють кригою ukrinform.ua

Біля озера немає знаків про заборону не ходити по кризі ukrinform.ua

Озеро Синевир Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році у Болгарії через надзвичайно холодну зиму вперше за 63 роки замерзло Чорне море.