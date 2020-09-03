У Карпатах встановлять "палаючий" 25-метровий хрест. Фото
На горі біля села Старуня в Івано-Франківській області почали встановлювати 25-метровий хрест.
Ширина конструкції складе 14 метрів, її також оснастять підсвічуванням, повідомляється на сайті Івано-Франківської архиєпархії Української греко-католицької церкви (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Виготовляли хрест в Дніпрі і звідти на вантажівках привезли на Прикарпатті.
Конструкція стане частиною паломницького маршруту "Хресна дорога" протяжністю понад 500 метрів.
До нього буде вести доріжка з плитки, яку зараз укладають будівельники. По обидва боки доріжки встановлять дерев'яні хрести з іконами, на яких будуть зображені події з хресного ходу Ісуса Христа.
Внизу також побудують джерело Матері Божої Неустанної Помочі і сцену для заходів, а нагорі під хрестом – каплицю.
Біля села Старуня знаходиться грязьовий вулкан, який є пам'яткою природи загальнодержавного значення. Також біля нього знаходили останки тварин льодовикового періоду.