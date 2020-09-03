У Карпатах встановлять "палаючий" 25-метровий хрест. Фото

На горі біля села Старуня в Івано-Франківській області почали встановлювати 25-метровий хрест.

Ширина конструкції складе 14 метрів, її також оснастять підсвічуванням, повідомляється на сайті Івано-Франківської архиєпархії Української греко-католицької церкви (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Візуалізація хреста. ugcc.if.ua

Виготовляли хрест в Дніпрі і звідти на вантажівках привезли на Прикарпатті.

Монтаж конструкції хреста. ugcc.if.ua

Конструкція стане частиною паломницького маршруту "Хресна дорога" протяжністю понад 500 метрів.

До хреста буде вести доріжка. svmlukach.org.ua

До нього буде вести доріжка з плитки, яку зараз укладають будівельники. По обидва боки доріжки встановлять дерев'яні хрести з іконами, на яких будуть зображені події з хресного ходу Ісуса Христа.

Роботи на території, де буде встановлено хрест. svmlukach.org.ua

Внизу також побудують джерело Матері Божої Неустанної Помочі і сцену для заходів, а нагорі під хрестом – каплицю.

Хрест встановлюють біля села Старуня. Google Maps

Біля села Старуня знаходиться грязьовий вулкан, який є пам'яткою природи загальнодержавного значення. Також біля нього знаходили останки тварин льодовикового періоду.